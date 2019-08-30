Тбилиси, , 13:12 — REGNUMАдминистрация президента Грузии должна разъяснить помилование Рамаза Девадзе, осужденного ранее за убийство полицейского. Об этом 30 августа заявил председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает «Первый канал грузинского телевидения».

По его словам, помилование является конституционным правом президента. «Но в этом случае это абсолютно непонятное и неприемлемое для меня решение, особенно с учетом тяжести преступления и оставшегося срока лишения свободы», — заявил Мдинарадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент Грузии Саломе Зарубишвили помиловала 34 заключенных в честь православного праздника Успения Пресвятой Богородицы.

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