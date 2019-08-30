Нью-Дели, , 14:01 — REGNUMПравительство Индии приняло решение выделить 27 штатам страны 470 миллиардов рупий (6,5 миллиардов долларов) на осуществление проектов по защите окружающей среды. Официальные лица утверждают, что главный акцент будет сделан на программы, связанные с посадкой лесов, предотвращением лесных пожаров, сохранением почвы и поддержкой биоразнообразия.

Сообщается, что наибольшее финансирование получили штаты Орисса, Чхаттисгарх и Мадхья-Прадеш. Эти штаты получили 830, 810 и 720 миллионов долларов соответственно.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министр по охране окружающей среды Пракаш Джавадекар особо отметил, что часть суммы пойдет и на переселение жителей деревень, которые находятся на особо охраняемых природных территориях страны. «Государства должны тратить больше средств на сохранение лесов, поскольку это инвестиции в будущее», — добавил он.

Министр также сообщил журналистам, что благодаря современным технологиям правительство сможет отслеживать эффективность использования средств. «Мы запросим отчет о выполненной работе у штатов», — заявил он.