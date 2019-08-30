Нью-Дели, , 16:23 — REGNUMОфициальный представитель Индийской народной партии — «Бхаратия джаната парти» (БДП), правящей партии Индии, Дж.П.Надда заявил, что в ближайшее время численность партии увеличится на 70 миллионов человек. При этом общее число членов партии составит 180 миллионов.

Политик также отметил, что в настоящее время осуществляется процесс сбора данных о потенциальных членах.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», выступая на пресс-конференции Дж.П.Надда отметил, что изначально была поставлена цель по увеличению представителей БДП всего на 22 миллиона. Он отметил, что кампания по привлечению индийцев была проведена более, чем успешно.

Необходимо также сказать, что, по словам официального представителя БДП, партия нашла невероятный отклик в традиционно оппозиционных штатах, например, в Западной Бенгалии.