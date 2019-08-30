Бишкек, , 13:08 — REGNUMРаньше киргизская столица славилась своей чистотой и была известна далеко за пределами Советского Союза как зеленый город, но в последние годы утратила это звание. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на церемонии на открытия нового парка в южной части Бишкека.

Глава государства отметил, что из-за хаотичной застройки и отсутствия политики озеленения города в воздухе столицы республики постоянно висит смог, а в зимнее время ситуация еще больше ухудшается.

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Президент пообещал вернуть Бишкеку былую славу зеленого города.

«Мы все должны бережно относиться к городу, прикладывать для этого все усилия. Отношение к Бишкеку должно быть таким же, как и к своему дому, двору. Общими усилиями мы вернем ему красивый, зеленый вид», — подытожил Жээнбеков.

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