Нью-Дели, , 14:07 — REGNUMВВС Индии сообщили, что намерены приобрести 33 новых российских самолетов. Речь идет о приобретении 21 истребителя Миг-29 и 12 самолетов Су-30 МКИ.

СМИ Индии сообщают, что предложение со стороны официальных представителей военно-воздушных сил будет рассмотрено правительством в течение нескольких недель. Переговоры по Миг-29 уже находятся на продвинутой стадии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», многоцелевые истребители Су-30 предназначены для замены самолетов, вышедших из строя в результате аварий.

«Предлагаемые Миг-29 будут иметь лучшие модификации. Радары и другое оборудование будут соответствовать последним стандартам», — рассказали журналистам в министерстве обороны.