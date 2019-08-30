Официальный представители правящей партии Индии сообщили журналистам, что встреча премьер-министра страны Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа «огорчила» правительство Пакистана.

«Пакистанской пропаганде был нанесен последний удар на встрече двух лидеров. Эта встреча подтвердила, что любой вопрос, касающийся Индии и Пакистана, должен обсуждаться на двусторонней основе», — заявил официальный представитель партии Г. Нарасимха Рао.

Нью-Дели, , 16:16 — REGNUMПо информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также добавил, что США поддержали позицию правительства Индии в отношении отмены статьи 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Пакистан, в свою очередь, резко раскритиковал данное решение, пообещав ввести Индию в дипломатическую изоляцию.

В своем заявлении, представитель Индийской народной партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) также отметил, что оппозиция в стране пытается «создать проблемы» относительно данного решения правительства.