Додома, , 14:55 — REGNUMЯпония объявила о выделении 20 миллиардов долларов США в течение трехлетнего периода африканским странам, на реализацию проектов в области стратегического развития, которые поспособствуют экономическим преобразованиям на континенте.

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», в заявлении, опубликованном 28 августа Министерством иностранных дел и сотрудничества стран Восточной Африки Танзании, говорится, что власти страны используют выделенные средства на осуществление стратегии экономического развития.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с речью на официальном открытии 7-й Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD7), проходящей в городе Йокогаме. По его словам, Правительство Японии будет и впредь содействовать развитию Африканского континента через различные партнерские программы, оказывая поддержку в развитии людских ресурсов, начального образования и здравоохранения.

Кроме того, японский Премьер-министр подчеркнул, что благодаря программе конференции сотрудничество между Японией и Африкой было укреплено и Япония намерена и впредь призывать японские компании инвестировать в экономику стран Африки.

Также Абэ упомянул в своей речи различные программы, реализуемые Японией в целях оказания содействия развитию Африки, в частности Африканской инициативы в области бизнес-образования. Как утверждается, уже более 350 молодых людей из тех или иных африканских стран проходят практику в различных японских компаниях в рамках данной программы.

Он также добавил, что его страна будет и впредь сотрудничать с Африканским континентом в сфере строительства объектов инфраструктуры.