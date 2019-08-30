Йоханнесбург, ЮАР, , 13:03 — REGNUMПредседатель Верховного суда ЮАР Могоенг Могоенг приветствовал возможность сотрудничества в области права с Индонезией, сообщает информационное агентство Antara.

Возможности для юридического партнерства между Индонезией и ЮАР обсуждались в Йоханнесбурге председателем Верховного суда ЮАР и послом Индонезии Салманом Аль Фариси.

По словам председателя Верховного суда ЮАР, быстрое развитие вселило надежду на гораздо лучшую жизнь. По этой причине правовая система должна заслуживать доверие жителей и поддерживаться в соответствии с развитием страны.

Со своей стороны, посол Индонезии заявил, что его государство как четвертая по величине демократия в мире в настоящее время работает над улучшением целостности правовой системы. Посол пригласил председателя Верховного суда ЮАР принять участие в первом международном совещании экспертов, которое состоится в Джакарте 20−22 сентябрь 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии подписало соглашения о сотрудничестве в области инфраструктуры и транспорта с рядом стран Африки на общую сумму 822 млн долларов США.

Читайте также: Индонезия и страны Африки подписали соглашения на сумму $822 млн