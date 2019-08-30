Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUMНа площади Ленина в Санкт-Петербурге состоялся санкционированный властями митинг «Шиес — мы с тобой!», участники которого вновь выступили против строительства полигона в Архангельской области, в поддержку жителей региона.

Митинг в защиту Шиеса в Петербурге «Другая Россия»

По данным организаторов, акция собрала порядка 200 человек, причем на митинге выступали не только общественные активисты, но и простые граждане.

«Перед входом на площадь установили инсталляцию — фигуру орла из мусора — прямой отсыл к губернатору Архангельской области Орлову <…> Многие участники пришли с самодельными плакатами: «Шиес — это наш Сталинград» и другими лозунгами», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия», инициировавшей акцию в Петербурге.

Кроме того, на петербургском митинге было собрано 9500 рублей на оплату штрафов защитников Шиеса. Эти деньги будут поровну поделены между тремя архангельскими активистами, на каждого из которых ранее выписали по несколько сотен тысяч рублей штрафов за участие в несанкционированных акциях.

Следующая акция в поддержку Шиеса в Петербурге состоится 22 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, пять жителей Архангельской области, оштрафованных за участие в несанкционированном «антимусорном» митинге 7 апреля, направили жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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Напомним, 7 апреля 10 тысяч человек прошли по центру Архангельска с требованием прекратить строительство мусорных полигонов. За участие в несанкционированной акции оштрафованы более 40 человек. Сумма штрафов близится к двум миллионам рублей.

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