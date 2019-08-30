Лусака, , 14:49 — REGNUMПолиция Замбии арестовала лидера оппозиционной партии страны за оскорбление президента страны Эгдара Лунгу. Как сообщается, оппозиционер назвал Главу государства «собакой».

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», лидер партии «Национальный демократический конгресс» Чишимба Камбвили в свою защиту сообщил журналистам, что заявления, сделанные им на видео, были неверно истолкованы.

Два других замбийских оппозиционера обвинили Президента Лунгу в подавлении политического инакомыслия. Однако данные обвинения были опровергнуты Правительством Замбии, которое отметило, что защищает право граждан на свободу слова.

Камбвили был арестован через два дня после того, как Бюро регистрации обществ Замбии отказалось регистрировать партию «Национальный демократический конгресс», заявив, что в ее уставе допущены нарушения. На что оппозиционер ответил, что оспорит данное решение в суде.