Додома, , 16:18 — REGNUMМинистр торговли и коммерции Танзании Инносен Башунгва заявил, что Правительство страны отменило 54 налога на ведение бизнеса, а также упростило процедуру получения лицензии на ведение торговли.

По информации танзанийского новостного агентства «Mpekuzi», Башунгва сообщил об этом в городе Макамбако во время переговоров с бизнесменами из более чем семи областей страны, организованных с целью обсудить проблемы, стоящие перед деловым сектором, а также выступить с призывом снизить налогообложение и упростить получение лицензии для бизнесменов, для того чтобы способствовать развитию бизнеса в стране, находящегося в настоящее время в упадке.

Обсуждая данные вопросы, представители деловой среды из областей Танга, Дар-эс-Салам, Мбея, Сонгве, Рувума, Иринга, Нджомбе и Катави отметили, что условия ведения бизнеса в стране ухудшились вследствие существования слишком большого количества налогов, взимаемых различными органами, в связи с чем многие предприниматели прекращали вести бизнес.

Амани Махелла, Сифаэль Мсигала и Исмаил Масуд — представители бизнес-среды в Танзании, высказали свое мнение по проблеме на данном бизнес-форуме, на котором они обратились к Министру промышленности и торговли Танзании с просьбой провести встречи со всеми представителями министерств страны, имеющих отношение к предпринимательству с целью нахождения способов развития бизнеса в стране.

Поясняя причины кризиса деловой среды в Танзании, генеральный секретарь компании JWT Абдалла Мвиньи подчеркнул, что наличие бюрократии в портах стало причиной возникновения коррупции и впоследствии упадка деловой активности.