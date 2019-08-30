Вашингтон, , 12:58 — REGNUMНовое расследование о возможной краже технологий китайской компанией Huawei Technologies расследуют американские власти. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В течение нескольких последних лет, полагают в американской прокуратуре, Huawei присваивала технологию и интеллектуальную собственность физических и юридических лиц. Кроме того, компанию подозревают в нарушениях при приеме на работу сотрудников компаний-конкурентов.

Подобные подозрения власти США уже проверяют, но речь может идти о фактах, которые прежде не были известны, пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei оказался задействован в торговом противостоянии Пекина и Вашингтона. В мае 2019 года компания оказалась в черном списке американского минторга как угроза нацбезопасности.

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