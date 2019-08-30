Москва, , 12:56 — REGNUMПремьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 65-летним юбилеем, сообщается 30 августа на сайте правительства РФ.

«Председатель правительства России в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Белоруссии с днем рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 30 августа, президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с юбилеем. Российский лидер отметил большой личный вклад президента Белоруссии в развитие дружественных отношений между Москвой и Минском и в укрепление Союзного государства.

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