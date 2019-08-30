Кампала, , 16:06 — REGNUMПрезидент Уганды Йовери Мусевени заявил, что не торопится уходить в отставку и не готовит себе преемника. Глава государства отметил, что вместо этого сосредоточен на ускорении развития экономики Уганды и Африканского континента.

По информации новостного агентства VOA Swahili, он сообщил об этом в прямом эфире в Facebook, находясь в самолете, летевшем из Уганды в Японию.

Мусевени также отметил, что действующие лидеры африканских стран не проявили подлинного намерения решить проблемы, стоящие перед континентом, в связи с чем Президент подчеркнул, что не сможет жить спокойно, если уйдет в отставку в такое время.

В эфире Мусевени было задано много вопросов, касающихся сегодняшней ситуации в Уганде, в особенности были затронуты вопросы демократии, экономики и условий жизни граждан.

Больше всего внимания было уделено вопросу отставки Президента Уганды, который правит страной уже на протяжении 33 лет, что, по словам граждан, находившихся в прямом эфире, уже слишком много, и Мусевени следует уйти в отставку, чтобы позволить молодежи взять власть в свои руки.

Угандийцы предложили Президенту сделать своим преемником Роберта Кягуланьи, известного как Боби Уайн, пообещав признать Мусевени отцом нации и воздать ему национальные почести.

Мусевени уделил много времени, чтобы ответить на провокационный вопрос, заявив, что в настоящее время он не планирует складывать с себя полномочия и тем более искать преемника.

По словам угандийского лидера, ему предстоит сделать еще очень многое для Уганды, Восточноафриканского сообщества, Региона Великих озер и Африканского континента в целом.

Интересно, что за 33 года у власти Мусевени несколько раз заявлял о своей отставке. На выборах в 1995, 2001 и 2006 годах Мусевени обещал, что уйдет в отставку, но каждый раз, когда его избирали, он начинал устранять барьеры, мешавшие ему баллотироваться на новый срок.

Единственным оставшимся препятствием был максимальный возраст кандидатов, баллотирующихся в президенты, однако в 2017 году в конституцию Уганды были внесены новые поправки для снятия данного ограничения.