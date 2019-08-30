Екатеринбург, , 12:55 — REGNUMДепутатам свердловского заксобрания купят два новых автомобиля общей стоимостью 5 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

Избранники получат два новейших серебристых седана, выпущенных в 2019 году, за 2,5 млн рублей каждый. Руль в машине обязательно должен быть с кожаной обивкой, также в автомобиле необходим круиз-контроль, раздельный климат-контроль, камеры заднего вида и другие особенности.

Аукцион пройдёт 11 сентября, заявки на него принимаются до 9 сентября. Заказчиком выступило само законодательное собрание.

Напомним, ранее комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию старых автомобилей. Идею изучают в федеральном Минтрансе.

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