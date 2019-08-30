Бужумбура, , 13:03 — REGNUMВ Управлении Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) призвали правительство Танзании прекратить насильно возвращать в Бурунди беженцев, размещенных в танзанийских лагерях. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

В заявлении УВКБ ООН говорится, что, несмотря на укрепление безопасности после беспорядков, вспыхнувших в 2015 году в связи с президентскими выборами, «текущее положение не позволяет беженцам возвращаться в Бурунди».

»Мы взываем к ответственности правительств Танзании и Бурунди и призываем их соблюдать условия подписанного в марте 2018 г. трехстороннего соглашения, которое гарантирует, что каждый возвращенный беженец принял это решение добровольно», — сообщили в УВКБ ООН.

«УВКБ ООН требует от стран удостовериться в том, что ни один беженец не был возвращен в Бурунди путем запугивания, а также призывает к улучшению условий безопасности в Бурунди, чтобы та могла принимать возвращающихся беженцев, в частности, благодаря созданию специальных проектов для адаптации возвращенных граждан», — отмечается в заявлении, обращенном к властям Танзании и Бурунди.

Со своей стороны, в правительстве Танзании сообщили о достигнутом с правительством Бурунди официальном соглашении о возвращении беженцев, а также о том, что в настоящее время в стране улучшилась ситуация в сфере безопасности.

Министр внутренних дел Танзании Канги Лугола заявил, что к 1 октября Танзания депортирует в Бурунди 2000 беженцев.

«По изначальному плану, мы намеревались возвращать в Бурунди по 2000 беженцев еженедельно, однако после встречи с представителями страны мы узнали, что этому проекту препятствует УВКБ ООН, заявляя, что Бурунди не в состоянии принять 2000 беженцев в неделю», — заявил Лугола в интервью ВВС Swahili.