Анкара, , 14:02 — REGNUMМинистр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Мы поддерживаем теплые отношения не только с РФ, но и такими странами, как Украина и Эстония. Некоторые западные страны иногда забывают о том, что мы поддерживаем территориальную целостность Украины и не признали аннексию Крыма».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Я пытаюсь сказать следующее: наши отношения с РФ не являются альтернативой нашим отношениям с Украиной. Наши отношения с РФ или любой другой страной не рассматриваются нами как альтернатива сотрудничеству в НАТО или с ЕС или отношениям с Западом в целом».

Министр добавил: «Несмотря на некоторые шаги США, мы все еще партнёры по проекту F-35. Мы производим некоторые компоненты истребителя F-35. Мы хотим приобрести эти самолёты и уже заплатили 1,4 млрд долларов. В конце концов, нам нужны истребители. Если нам не удастся получить F-35, мы будем искать ему замену, хотя нам бы не хотелось этого делать. Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган в России посетил авиасалон, где ознакомился с истребителем Су-57 и некоторыми другими образцами».