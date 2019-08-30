Анкара, , 13:49 — REGNUMМинистр юстиции Турецкой Республики Абдулгамит Гюль заявил: «Наши корабли Fatih, Yavuz, Barbaros Hayreddin и Oruç Reis продолжают свою работу в Восточном Средиземноморье. Односторонние действия греческой общины Кипра в вопросе углеводородных ресурсов на шельфе опасны для стабильности в регионе, мы не можем их допустить».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Абдулгамит Гюль отметил: «Позиция Турции в этом вопросе опирается на международное право. Мы не оставим повода сомневаться в нашей решимости до последнего защищать права и интересы турок-киприотов».

Министр добавил: «С точки зрения контрпродуктивной позиции греков, ведущих себя так, будто они на острове одни, сделанное им Северным Кипром предложение о сотрудничестве по вопросу ресурсов в высшей степени ценно».