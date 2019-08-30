Анкара, , 14:50 — REGNUMМинистр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил: «Вооруженные силы Турции внутри границ страны и за их пределами защищают наше государство, суверенитет и независимость нашего народа, а также его права и интересы в наших водах и на Кипре. В то же время мы успешно исполняем все обязанности, возложенные на нас в соответствии с членством нашей страны в НАТО, ООН и ОБСЕ и процессом вступления в ЕС».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «С возможностями, которые нам предоставляет отечественная оборонная промышленность, героическим и готовым к самопожертвованию личным составом, наши Вооруженные силы, как эффективная и обладающая авторитетом армия своего времени вносят свой вклад в поддержание безопасности, мира и стабильности как в нашем регионе, так и во всем мире».

Министр добавил: «Мы с неумолимой решимостью продолжаем свою борьбу против любых сил, угрожающих безопасности нашей страны, главным образом, движения Фетхуллаха Гюлена, Рабочей партии Курдистана и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), следуя девизу: «Если погибну, то стану шахидом (в исламе — мученик за веру), а если останусь в живых — то гази (в исламе — ветеран священной войны)».