Анкара, , 15:20 — REGNUMМинистр юстиции Турецкой Республики Абдулгамит Гюль заявил: «Город-призрак Вароша — территория Северного Кипра. После кипрской операции 1974 года он был закрыт для расселения, а руководство Северного Кипра провозгласило его военной зоной».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Абдулгамит Гюль отметил: «Все мы знаем, что в текущей ситуации Северный Кипр начал работы по инвентаризации города. Мы поддерживаем из шаг. Поддерживаем его в таком формате, в каком удастся добиться лучшей защиты частной собственности в городе».

20 июля 1974 года Вооруженные силы Турции осуществили операцию «Аттила», высадившись на Кипре. 15 августа того же года они заняли Варошу. Ее греческому населению было предписано покинуть город, а возвращаться — запрещено. В мае 1984 года была принята Резолюция 550 Совета Безопасности ООН, в которой говорится, что попытки заселения любой части Вароши кем-либо, кроме её жителей, недопустимы.