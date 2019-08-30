Анкара, , 16:00 — REGNUMМинистр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан заявила: «Мы переживаем период, подверженный укрепляющему позиции протекционизму и связанным с ним торговым войнам. В его условиях замедляется глобальный рост, начинается отказ от многосторонней мировой торговли».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Рухсар Пекджан отметила: «Как Министерство торговли мы поставили себе целью, невзирая на эти осложняющие процессы, направить нашу экспортную политику по новому пути, сосредоточившись на возможностях, которые нам предоставляют глобальные условия».

Министр добавила: «За ростом протекционизма и развязыванием торговых войн стоят войны технологий. В экспортном плане политические предпочтения были изменены на более продуктивные, сфокусированные на инновациях и сфере цифровых технологий».