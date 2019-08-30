Ташкент, , 12:40 — REGNUMБюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ планирует направить на парламентские выборы в Узбекистане 300 человек. Об этом заявил председатель ЦИК республики Мирза-Улугбек Абдусаломов, сообщает 30 августа агентство «Подробно.uz».

Он напомнил, что ранее БДИПЧ никогда не отправляла полноценную миссию. В частности, на выборах в республике всего присутствовало около 30 наблюдателей.

Абдусаломов добавил, что миссия ОБСЕ будет включать 30 долгосрочных и 250 краткосрочных наблюдателей. В функции миссии будет входить наблюдение за различными этапами избирательного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа председатель ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов заявил, что выборы в парламент республики и в местные областные, городские и районные маслихаты (представительные органы власти) пройдут 22 декабря 2019 года.

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