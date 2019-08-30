Анкара, , 18:53 — REGNUMМинистр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан заявила: «Общее количество компаний, которым оказывает поддержку Eximbank, увеличится сначала до 12,5, а потом и до 15,5 тыс. В 2019 году на эти цели им было выделено 48,4 млрд долларов, на 2023 год эта цифра будет составлять уже 70,4 млрд долларов помощи в год».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Рухсар Пекджан отметила: «Мы оказываем дополнительную государственную поддержку для деятельности в пределах выбранных нами целевых стран или секторов. Ее мы также намерены увеличить на 5%. Таким же образом мы увеличим наше поддержку в связи с участием в выставках в рамках целевых стран или секторов, поддержку секторального торгового комитета, поддержку в связи с регистрации и продвижения товарного знака за рубежом».

Министр добавила: «Особую поддержку мы оказываем глобальным цепям поставок, для их превращения в замкнутые на нас сильные звенья. Нашим промышленникам, которые обладают потенциалом доверительного партнерства с ТНК, мы помогаем программным обеспечением и станковым оборудованием».