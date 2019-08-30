Анкара, , 17:12 — REGNUMМинистр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан заявила: «Своими целями в экспортном плане мы наметили долгосрочную концепцию экспорта. В результате кропотливой работы нашего министерства с участием заинтересованных сторон мы выбрали своими целями 17 стран. В процессе отбора мы уделили внимание тому, что эти страны производят 60% мирового ВВП, на них приходится до 43,7% мирового импорта и 25,2% нашего экспорта».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Рухсар Пекджан отметила: «Этими странами стали: США, Бразилия, Китай, Эфиопия, Марокко, ЮАР, Южная Корея, Индия, Ирак, Великобритания, Япония, Кения, Малайзия, Мексика, Узбекистан, РФ и Чили».

Министр добавила: «В дополнение к этому мы выбрали 5 целевых секторов: машиностроение, автомобилестроение, электротехника и электроника, химическая и пищевая промышленность. Мы также собираемся посредством зон свободной торговли увеличить долю высокотехнологичной продукции в нашем экспорте с 3,5% до 5%».