Киев, , 12:45 — REGNUMГлава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский находится в Киеве и ждёт, когда ему вернут загранпаспорт, заявил его адвокат Андрей Доманский, сообщили 30 августа РИА Новости.

«Он на Украине и никуда не уежал», — рассказал юрист.

Доманский также отметил, что Вышинский не участвовал ни в каком обмене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган удалила со своей страницы в социальной сети Facebook информацию о том, что Вышинский якобы согласился участвовать в обмене лицами, удерживаемыми на территории России и Украины.

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