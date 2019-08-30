Киев, 30 августа 2019, 12:45 — REGNUMГлава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский находится в Киеве и ждёт, когда ему вернут загранпаспорт, заявил его адвокат Андрей Доманский, сообщили 30 августа РИА Новости.
Доманский также отметил, что Вышинский не участвовал ни в каком обмене.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган удалила со своей страницы в социальной сети Facebook информацию о том, что Вышинский якобы согласился участвовать в обмене лицами, удерживаемыми на территории России и Украины.
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