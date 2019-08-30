Тегеран, , 14:46 — REGNUMЗаместитель главнокомандующего армией Ирана бригадный генерал Мухаммад Хоссейн Дадрас отметил особые достижения Ирана в обеспечении обороноспособности страны и заявил, что Иран скрывает от врагов свои реальные технические успехи. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам Хоссейна Дадраса, несмотря на то, что сегодня вооруженные силы Ирана демонстрируют свои новейшие разработки, самые совершенные из технических достижений скрыты от глаз «врагов». Однако, как отметил генерал, они будут использованы в случае необходимости. В частности, это касается сухопутной, морской и воздушной обороны.

Генерал также подчеркнул, что иранские военные ежедневно проводят военные учения, о которых не знает широкая публика. Их цель состоит в том, чтобы всегда поддерживать готовность войск, а также чтобы глубже изучать военные угрозы и учиться им грамотно противостоять.