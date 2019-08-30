Тегеран, 30 августа 2019, 15:51 — REGNUMОфициальный представитель Организации по атомной энергетике Ирана Бехруз Камалванди заявил, что иранский новейший зенитный ракетный комплекс Bavar-373 доказал всему миру, что Иран — технологически развитая страна. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
Чиновник отметил, что Иран входит в число ведущих стран мира по своей оборонной мощи. По его мнению, Bavar-300, оснащенный новейшим техническим оборудованием, значительно сильнее аналогичных систем «врагов». Бехруз Камалванди подчеркнул, что именно обладание современными технологиями позволяет Ирану достигать своих целей в деле обеспечения обороноспособности страны.
Раннее Иран представил новый ЗРК Bavar-373. По словам президента страны Хасана Рухани, «система сильнее российской С-300, приближаясь по мощности к С-400».