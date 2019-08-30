Великий Новгород, , 12:33 — REGNUMАгитационный видеоролик кандидата в депутаты Государственной думы РФ по Новгородскому избирательному округу №134 Дмитрия Игнатова («Справедливая Россия») стал причиной обращения в суд одного из его конкурентов на выборах — Дмитрия Перевязкина («Коммунисты России»). Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском областном суде, Перевязкин просил отменить регистрацию Игнатова в качестве кандидата из-за его видеоролика.

Перевязкин полагал, что агитационный видеоролик Игнатова является переработанным видеороликом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и указывал на что, что у Игнатова нет согласия автора ролика на его переработку, как и нет согласия на использование фрагментов музыкального произведения.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в видеоролике, который Игнатов распространяет в интернете и который также транслируется на региональных телеканалах, используются приёмы, похожие на те, что применены в агитационном видео Зеленского «Я готов!» (у Игнатова — «Я заставлю!»).

Прокуратура посчитала исковые требования Перевязкина не подлежащими удовлетворению. Суд такжепришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Решение Новгородского областного суда в законную силу не вступило, у истца есть пять дней на подачу апелляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ в Новгородской области участвуют кандидаты от девяти политических партий. Это Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).