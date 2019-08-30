Тегеран, , 17:13 — REGNUM29 августа командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что США не удалось использовать случай со сбитым ИРИ американским дроном, а также последовавшие за ним угрозы начала войны для того, чтобы принудить Иран к диалогу. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, ликвидация силами КСИР американского беспилотника «уничтожила призрак войны США против Ирана». Он отметил, что Вашингтон развернул массовую пропагандистскую кампанию о том, что собирается начать военные действия против ИРИ, и даже ближайшие союзники Исламской Республики предупреждали ее о надвигающейся опасности.

«Мы поняли, что все слова США были не чем иным, как уловкой, чтобы вынудить Иран сесть за стол переговоров, однако эта попытка закончилась полным провалом», — подчеркнул генерал.

20 июня Иран сбил американский беспилотник в своем воздушном пространстве. В ответ президент США Дональд Трамп отдал вооруженным силам США приказ начать атаку по объектам ИРИ, однако впоследствии отменил свое решение.