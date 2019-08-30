Киев, , 12:37 — REGNUMГолосеевский суд Киева выпустил на свободу Станислава Ежова — бывшего переводчика экс-главы правительства Украины Владимира Гройсмана, сообщил 30 августа телеканал 112.ua.

По данным журналистов, Ежов заключил сделку с прокурором, признав себя виновным в государственной измене.

В материалах дела сказано, что бывший переводчик раскаялся и готов нести уголовную ответственность. Взамен ему было согласовано наказание в виде 3 лет и 28 дней лишения свободы без конфискации имущества.

Суд учёл, что Ежов с декабря 2017 года находился в СИЗО. В этот момент в стране действовал так называемый «закон Савченко», согласно которому день предварительного заключения равнялся двум дням лишения свободы. Таким образом, к нынешнему моменту Ежов полностью отбыл назначенное судом наказание, и был отпущен на свободу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года переводчик Владимира Гройсмана был задержан украинскими спецслужбами и обвинён в «шпионаже в пользу России». Уже тогда украинские эксперты скептически отнеслись к выдвинутым против него обвинениям.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержание Ежова: Гройсмана и Раду обвинили в шпионаже в пользу России