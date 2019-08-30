30 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Можно констатировать, что произошло постепенное изменение содержательной функции Пентагона, он практически слился в один организм с крупнейшими компаниями военно-промышленного комплекса США. Образно говоря, минобороны постепенно превратилось из военного ведомства в бюро заказов дорогостоящей техники невысокого качества, и весь этот банкет идет за деньги американских налогоплательщиков

Владимир Васильев, , 13:55 — REGNUMСтратегический бомбардировщик ВВС США В-52H Stratofortress 28 августа 2019 года наматывал круги над небольшим городом Тьюксбери в западной Англии, намеренно сжигая топливо перед посадкой. Посадку он совершил в 11:23 по московскому времени на британской авиабазе Фэрфорд и сразу попал под пристальное внимание и заботу аварийных служб и технических специалистов.

В-52H Stratofortress

Согласно плану учений Eager Lion-2019, данный бомбардировщик должен был совершить полёт в Иорданию и отработать, предположительно, бомбами GBU-39 по полигонам в этой стране. Но в связи с техническими проблемами вернулся на базу.

Этот инцидент дал повод ещё раз посмотреть на уровень боевой готовности вооруженных сил США на примере самолётного парка их военно-воздушных сил.

Ради справедливости надо отметить, что В-52H — это не новая машина. Модификация В-52H выпускалась с 1960 по 1962 год, т. е. бомбардировщик стоит на вооружении чуть менее 60 лет. Всего в строю ВВС США находится 75 таких самолётов. Уровень их боевой готовности за 2018 финансовый год составлял 69,3 процента. Показатель достаточно неплохой по сравнению с другими самолётами, стоящими на вооружении американских ВВС.

В целом же ситуация с боеготовностью военного воздушного флота США удручающая. Американскому журналу Air Force Times удалось в соответствии с законом «О свободе информации» получить официальные данные у ВВС США. Далее эта информация была обработана, проанализирована и опубликована.

Оказалось, что процент самолётов, способных выполнять боевые задачи, упал до самого низкого уровня за последние шесть лет, ниже 70 процентов. Всего самолётный парк ВВС США в 2018 финансовом году насчитывал 5413 машин, но только 4633 были готовы подняться в воздух в любое время, что составляет 69,97 процента от общего количества, т. е. только семь машин из десяти.

В 2012 финансовом году данный показатель составлял 77,9 процента. Таким образом, за шесть лет он ухудшился почти на 8 процентов. Деградация самолётного флота идет, несмотря на меры, предпринимаемые руководством военно-воздушных сил.

F-35 U.S. Navy photo

ВВС США ответили на данный анализ боеготовности через заявление своего пресс-секретаря Роберта Лиза, в котором назвали несколько причин сложившейся ситуации. Главной причиной был назван преклонный возраст лётного парка, который достиг 28 лет в среднем по всем ВВС США. Что интересно, средний возраст истребителя или штурмовика в 2018 году составлял 27 лет, а в 1991 году им было в среднем по 10 лет.

Однако названная главная причина никак не объясняет крайне низкий уровень боеготовности новейших истребителей пятого поколения F-35, который падает каждый год, несмотря на регулярное поступление новых самолётов. В 2018 финансовом году в строю находилось 148 этих боевых машин. Из них полностью боеготовыми были только 49,5 процента, это на 5,1 процента меньше, чем в 2017 финансовом году.

Получается, что боевая готовность бомбардировщиков В-52H, выпущенных почти шестьдесят лет назад, на 20 процентов выше боевой готовности новейших истребителей F-35. Теперь сравним показатель по F-35 с самым массовым истребителем ВВС США, ныне стоящим на вооружении, с истребителем F-16C. В 2018 финансовом году в строю было 785 этих машин. Их уровень боеготовности был равен 75,26 процента, т. е. почти на 26 процентов выше, лучше в полтора раза, чем у F-35.

Однако что-то не слышно голосов об уменьшении заказа на истребители пятого поколения F-35 для ВС США. Ранее озвучивалось, что заказ будет составлять около 2 тысяч таких самолётов. Программа F-35 почти на десять лет отстает от графика, а затраты на проектирование и строительство запланированного воздушного флота более чем удвоились с начала программы в 2001 году.

Показатели боеготовности F-35 говорят сами за себя. В военно-воздушные силы США поступают новые, но гораздо менее надежные боевые машины. Как такое в принципе стало возможным?

F-16C (сс) SSgt Steve Faulisi. U.S. Air Force

Следует заметить, что подобная ситуация сложилась не только в ВВС США. Есть и другие примеры. Например, в ВМС США — это атомный авианосец «Джеральд Р. Форд». Он по-прежнему небоеспособен из-за проблем с технологиями по вооружению, запуску и восстановлению самолетов. Однако это не помешало в конце января 2019 года чиновникам военно-морского ведомства США заказать постройку еще двух авианосцев данного класса стоимостью 11−12 миллиардов долларов каждый.

Можно констатировать, что произошло постепенное изменение содержательной функции Пентагона, он практически слился в один организм с крупнейшими компаниями военно-промышленного комплекса США. Образно говоря, минобороны постепенно превратилось из военного ведомства в бюро заказов дорогостоящей техники невысокого качества, и весь этот банкет идет за деньги американских налогоплательщиков.

Началось это не вчера, не год и не два года назад. Еще пятьдесят лет назад сенатор США из штата Висконсин Уильям Проксмайр определил данную проблему: «Перемещение высокопоставленных военных офицеров на рабочие места в оборонных подрядчиках и обратное перемещение высших руководителей крупных оборонных подрядчиков на высокие рабочие места в Пентагоне является убедительным доказательством функционирования военно-промышленного комплекса.

Это реальная угроза общественным интересам, потому что это увеличивает шансы злоупотреблений. Насколько трудно будет заключить сделку с офицерами, участвующими в планировании закупок или спецификациях, когда они находятся на расстоянии одного или двух лет от выхода на пенсию и имеют пример, на который можно взглянуть, на более чем 2000 коллег-офицеров, преуспевающих снаружи после выхода на пенсию?»

По имеющимся данным, только в 2018 году 645 высокопоставленных правительственных чиновников, в основном из Пентагона и с Капитолийского холма, пошли работать в качестве руководителей, консультантов или членов совета директоров в двадцать самых крупных оборонных подрядчиков США.

Равнение на флаг (сс) James N. Mattis

Согласно последней ежегодной оценке министерства обороны США, общие прогнозируемые расходы на разработку основных систем вооружений США превысили в 2018 финансовом году 2 трлн долларов. Причина — увеличение финансирования ракетных и авиационных программ. Данная оценка Пентагона включает уже потраченные средства, а также средства, которые будут потрачены в будущем.

В ходе оценки за 2018 год рассматривались 87 оружейных программ минобороны, что на четыре больше, чем в 2017 году. Эти расходы уже составляют почти 10 процентов от 21,3-триллионного валового внутреннего продукта США.

Таким образом, можно сделать вывод, что сложившаяся тенденция является довольно устойчивой. Деградация вооруженных сил США продолжится, т.к. приоритетным, но не предаваемым широкой огласке критерием при закупке новой техники и вооружения будет «эффективное» освоение оборонного бюджета компаниями военно-промышленного комплекса Соединённых Штатов.

Российский военный бюджет в 2018 году был меньше американского в 10,6 раза. Чем больше американских ассигнований на оборону будет потрачено на закупку дорогой и сомнительного качества техники и вооружения, тем проще России будет обеспечивать стратегическое сдерживание США.