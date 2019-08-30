Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:31 — REGNUMВ Нижнем Тагиле выбрали нового председателя городской думы. Об этом сообщает РИА «Накануне».

Как и ожидалось, спикером стал адвокат Вадим Раудштейн. За его кандидатуру проголосовало абсолютное большинство депутатов.

Единственным соперником Раудштейна был глава фракции СР в гордуме Леонид Мартюшев. За него отдали свой голос лишь три депутата. Один бюллетень был испорчен, один депутат не присутствовал на голосовании.

Напомним, Вадим Раудштейн назывался местными СМИ как единственная вероятная кандидатура на пост спикера гордумы. Предыдущий председатель Алексей Пырин перебирается в Новокузнецк на предприятие ЕВРАЗа.

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