Аддис-Абеба, , 14:32 — REGNUMНа 7-ом саммите Международной конференции по развитию Африки в Токио (TICAD 7), стартовавшем в Йокогаме премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о ближайших планах правительства создать благоприятные условия для развития частого предпринимательства, а также о намерениях приватизировать подавляющее число ныне государственных компаний.

В своем выступлении на саммите премьер-министр коснулся трех моментов — роли частного сектора, региональной интеграции и недавних усилий Эфиопии по проведению реформ. Он отметил, что «создание нового и расширение старого экономического пространства для участия частного сектора важно для обеспечения устойчивости экономического роста, в том числе для решения социально-экономических и экологических проблем». Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Премьер заявил, что такими усилиями правительство Эфиопии «уничтожает ранее существовавший внутренний инвестиционный барьер, который не позволял частным компаниям активно развивать свои проекты из-за неэффективной деятельности национальных предприятий». Он добавил, что «страна сейчас широко открывает двери для частного сектора, чтобы активно привлекать бизнесменов и предпринимателей к участию и способствовать внедрению инновации на внутреннем рынке». «Мы предприняли необходимые шаги, чтобы освободить место для частных инвестиций в таких областях, как телекоммуникации, энергетика, авиация и логистика», — заявил Абий Ахмед.

«Мы полны решимости вывести нашу страну на международный рынок идей, капитала, технологий и талантов», — подытожил премьер.