Аддис-Абеба, , 13:50 — REGNUMЗаместитель премьер-министра Эфиопии Демеке Мыконнын заявил, что правительство Эфиопии в настоящее время принимает срочные меры и вносит критические коррективы в национальные планы для устранения макроэкономических дисбалансов и диспропорций, чтобы защитить экономику страны от надвигающегося кризиса.

Открывая «Форум экономических реформ», вице-премьер заявил, что еще начиная с 2018 года правительство приступило к проведению экономических, социальных и политических реформ на макроуровне. Отметив очень высокие темпы экономического роста в стране за последние 15 лет, Мыконнын, тем не менее, подчеркнул, что в Эфиопии существует обширный макроэкономический дисбаланс, который мешает стране генерировать достаточное количество свободных финансовых средств. Об этом сообщает эфиопское информационное агентство ENA.

По словам вице-премьера, правительство Эфиопии подготовило «Акт о внутренней реформе», который позволит стране сохранить предыдущие достижения и решить текущие проблемы в экономике. Он призвал все заинтересованные стороны внести свой вклад в осуществление национальной реформы, которая сделает экономику устойчивой и стабильной. Дисбаланс макроэкономической ситуации в Эфиопии в значительной степени проявляется в виде диспропорции между доходами и расходами казны страны, а также как серьезный дисбаланс во внешнеторговом обороте. Это обусловлено главным образом крайне объемными государственными инвестициями в виде займов, которые являются при этом основной движущей силой быстрого экономического роста страны, а также низким уровнем экспорта и слабым участием частного сектора.