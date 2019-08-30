Исламабад, , 16:21 — REGNUM29 августа Экономический координационный совет правительства Пакистана одобрил поправки к налоговому законодательству страны, которые должны сделать глубоководный порт Гвадар (провинция Белуджистан) зоной льготного налогообложения до 2039 года.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, председатель Экономического координационного совета советник по финансовым вопросам премьер-министра Пакистана Хафез Шейх заявил, что проблема налоговых льгот в Гвадаре в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора стоит уже четыре года. Как отметил советник премьера, проблему нужно решить как можно скорее, для чего потребуется помощь в правовом оформлении особого статуса особой экономической зоны.

Напомним, что глубоководный порт Гвадар завершает Китайско-пакистанский экономический коридор, который начинается в Синцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Китайско-пакистанский экономический коридор — часть китайской инициативы «Один пояс — один путь».