Магас, , 12:16 — REGNUMКоррупция в Ингушетии является одной из главных бед. Пока борьба с ней не поведется самым решительным образом, искоренить эти беды и вывести республику на путь развития не получится. Об этом 29 августа заявил в ходе заседания парламента Ингушетии врио главы региона Махмуд-Али Калиматов.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Именно она (коррупция) — причина того, что по всем учетным показателям республика находится на самом последнем месте среди регионов России. Поэтому необходимо безотлагательно разработать действенный инструментарий по борьбе с коррупцией», — приводит слова Калиматова его пресс-служба.

Руководитель Ингушетии призвал все ветви власти республики включиться в борьбу в коррупцией, «действуя сообща и безотлагательно».

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Стоит отметить, что кампании по борьбе с коррупцией не раз объявлял и прежний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По его словам, победить это зло в республике, где население привыкло опираться на родственные связи, будет непросто, но необходимо.