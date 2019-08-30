Исламабад, , 14:25 — REGNUM29 августа министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что Исламабад рассматривает «все возможности» для того, чтобы остановить «жестокость Индии в Кашмире».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр заявил, что Пакистан «никогда не оставит Кашмир» и предпримет все усилия, чтобы разрешить спор. Фавад Чаудхри призвал всех соотечественников принять участие в «Дне Кашмира», чтобы выразить солидарность с народом региона, который, по словам министра, «страдает от индийской оккупации».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.