Исламабад, , 14:47 — REGNUM29 августа советник по финансовым вопросам премьер-министра Пакистана Хафез Шейх признал, что экономика страны по-прежнему находится в тяжелом положении, несмотря на полученные из-за границы займы и кредитную программу МВФ (Международный валютный фонд).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в неформальной беседе с журналистами Хафез Шейх отметил, что правительству так и не удалось улучшить собираемость налогов. По этой причине, по словам советника премьер-министра, дефицит бюджета Пакистана достиг рекордных показателей.

Как отметил Хафез Шейх, одной из первоочередных задач правительства является ускорение приватизации, в частности, тех госкомпаний, которые являются убыточными. Ранее в правительстве Пакистана говорили о том, что «не хотят спешить с приватизацией».