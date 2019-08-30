Великий Новгород, , 12:15 — REGNUMНовый председатель Новгородского областного суда Светлана Есакова 29 августа приступила к исполнению своих обязанностей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, информация о новом руководстве опубликована на сайте суда.

Указ президента РФ о назначении Есаковой председателем Новгородского областного суда был подписан ещё 18 июля 2019 года. Есакова назначена на 6-летний срок полномочий. Ранее она была заместителем председателем Новгородского областного суда.

Предыдущий председатель Новгородского областного суда Инна Самылина ушла в почётную отставку.

Напомним, она была назначена на этот пост ровно шесть лет назад, 29 августа 2013 года. Она