Киев, , 12:15 — REGNUMОкончательной даты обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом нет, сообщила 30 августа пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

«Мы не называем дату. Окончательной даты пока нет», — приводит ее слова издание «Обозреватель».

В СБУ уточнили, что никаких препятствий для обмена заключёнными нет, «все идет планово».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Украина в настоящий момент близки к завершению процесса двустороннего обмена удерживаемыми лицами.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой уже завершился. Позже сообщалось, что обмен переносится на следующую неделю, ориентировочно на 3 сентября.

Читайте также: В офисе Зеленского опровергли слухи о завершении обмена заключенными с РФ