Исламабад, , 15:19 — REGNUM29 августа министерство иностранных дел Пакистана заявило, что в Исламабаде не видят возможности для двустороннего диалога с Индией.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, это заявление сделал официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал в ходе еженедельной пресс-конференции. Мухаммад Фейсал отметил, что Пакистан всегда придерживался принципа двустороннего обсуждения проблем, однако Индия отказалась от него. Дипломат также прореагировал на заявление министра обороны Индии Раджната Сингха о единстве Кашмира, «включая Гилгит-Балтистан» (под контролем Пакистана): «Они могут говорить всё, что захотят, действительность от этого не изменится».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.