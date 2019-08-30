Вена, , 12:14 — REGNUMПосле того, как в мае этого года заключенные одной из тюрем в австрийской Штирии опубликовали на Facebook фотографии своей камеры, министерство юстиции Австрии устроило масштабный обыск. В общей сложности в 28 тюрьмах страны у заключенных были изъяты 340 компьютеров, пишет газета Kronen Zeitung.

Как сообщил министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер по запросу депутатов от Австрийской партии свободы, были изъяты 217 компьютеров и 123 ноутбука. На этих устройствах было обнаружено семь видеозаписей со сценами насилия и 15 роликов порнографического содержания. В 29 случаях выявлено незаконное подключение к Интернету, в 61 случае — подключение внешнего носителя данных.

В тюрьме Штайн были обнаружены три ролика с исламистским содержанием, которое указывает на связь с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это повлекло за собой вмешательство прокуратуры.

В общей сложности по итогам обыска были начаты 83 производства по наложению административного штрафа, сделаны два выговора и выписано 13 денежных штрафов. В настоящее время в Австрии ведется дискуссия о возможности смягчить условия содержания в тюрьмах, в том числе обеспечив заключенным ограниченный доступ к мобильным телефонам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Twitter появился анонимный пользователь, ведущий «кулинарный блог» из одной из тюрем Берлина. Руководство тюрьмы заявило, что проведет проверку и обеспечит изъятие у подопечных мобильных телефонов.

Читайте ранее в этом сюжете: В берлинской тюрьме появился анонимный блогер, жалующийся на рацион питания