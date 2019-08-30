Исламабад, , 15:54 — REGNUM29 августа начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что Пакистан успешно испытал баллистическую ракету Хатф-3 «Газнави».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ракета была запущена в ночь с 28 на 29 августа. Ракета имеет радиус действия до 290−320 километров и способна нести ядерную боеголовку. Премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Ариф Алви поздравили пакистанское командование с успешными испытаниями.

Испытание ракеты прошло на фоне политического кризиса в Кашмире. Ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.