Киев, , 12:08 — REGNUMВерховная рада 9-го созыва в ночь на 30 августа утвердила календарный план второй очередной сессии, передает корреспондент ИА REGNUM

Верховная рада Украины (сс) Vadim Chuprina

Согласно документу, вторая сессия парламента должна начаться во вторник, 3 сентября.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Верховной рады Дмитрию Разумкову с письмом, в котором определил как неотложные для внеочередного рассмотрения ряд проектов законов. Речь идет о 66 неотложных законопроектах — депутаты поддержали упрощенное рассмотрение их всех.

Напомним, что впервый день работы Верховная рада нового созыва избрала руководство парламента, объявила о создании монокоалиции фракции «Слуга народа», также депутаты утвердили новый состав правительства во главе с Алексеем Гончаруком,назначили главу СБУ и нового генпрокурора, а также приняли в первом чтении изменения в Конституцию Украины об отмене депутатской неприкосновенности.

Работа Рады началась в 10 утра 29 августа и завершилась около 2 ночи 30 августа. Почти весь день в Раде находился и президент Зеленский, который покинул парламент незадолго до завершения заседания. Проведение первого заседания сопровождалось рядом скандалов.