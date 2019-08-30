Киев, 30 августа 2019, 12:08 — REGNUMВерховная рада 9-го созыва в ночь на 30 августа утвердила календарный план второй очередной сессии, передает корреспондент ИА REGNUM

Верховная рада Украины
Верховная рада Украины
(сс) Vadim Chuprina

Согласно документу, вторая сессия парламента должна начаться во вторник, 3 сентября.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Верховной рады Дмитрию Разумкову с письмом, в котором определил как неотложные для внеочередного рассмотрения ряд проектов законов. Речь идет о 66 неотложных законопроектах — депутаты поддержали упрощенное рассмотрение их всех.

Напомним, что впервый день работы Верховная рада нового созыва избрала руководство парламента, объявила о создании монокоалиции фракции «Слуга народа», также депутаты утвердили новый состав правительства во главе с Алексеем Гончаруком,назначили главу СБУ и нового генпрокурора, а также приняли в первом чтении изменения в Конституцию Украины об отмене депутатской неприкосновенности.

Работа Рады началась в 10 утра 29 августа и завершилась около 2 ночи 30 августа. Почти весь день в Раде находился и президент Зеленский, который покинул парламент незадолго до завершения заседания. Проведение первого заседания сопровождалось рядом скандалов.