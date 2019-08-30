Москва, , 12:04 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский еще не помиловал граждан России, которые участвуют в процессе обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявил адвокат осужденных на Украине российских граждан Валентин Рыбин в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Никто никуда не летит, все граждане России и Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто — в местах предварительного заключения либо отбывания наказания», — сказал Рыбин.

По его словам, из России в Киев никакой самолет не вылетал, поэтому необходимо набраться терпения и не «фальшстартовать». Вместе с тем помилование граждан РФ президентом Украины является обязательным условием обмена удерживаемыми лицами, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 30 августа, генеральной прокурор Украины Руслан Рябошапка разместил в своем Facebook пост сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой, в котором утверждалось, что обмен заключёнными между Москвой и Киевом уже произошёл, а освобожденные моряки и Олег Сенцов якобы летят на Украину.

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