Скопье, , 13:41 — REGNUM29 августа в Комиссии по европейским делам парламента Северной Македонии прошло заседание, посвященное реформе Специальной прокуратуры.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», депутаты как от партии власти, так и от оппозиции предложили свыше 50 поправок к действующему закону о Государственной прокуратуре и закону о Совете прокуроров.

16 поправок были предложены партией власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), 10 — албанским Демократическим союзом за интеграцию, 3 — оппозиционной албанской партией «Альянс за албанцев». Большая часть поправок была предложена крупнейшей оппозиционной партией ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство).

Представители оппозиции уже несколько лет называют Специальную прокуратуру инструментом политического давления со стороны властей и требуют реформы данного органа. Для сбора информации Специальная прокуратура, помимо прочего, занимается прослушиванием телефонных разговоров чиновников и их родственников. В СДСМ ВМРО называют рассадником кумовства и коррупции, а потому критику оппозицией деятельности Спецпрокуратуры называют попыткой уйти от справедливой расплаты.

Последний год в стране ведется оживленный политический диалог о будущем прокуратуры. Новый импульс дискуссиям о судьбе данного органа придала публикация в интернете видео, подтверждающее причастность главы Специальной прокуратуры Катицы Яневой к коррупции и шантажу.

27 августа министр юстиции Северной Македонии Рената Дескоска заявила о возможности принятия поправок простым большинством голосов. Такое решение категорически неприемлемо для оппозиции — в ВМРО такую процедуру назвали попранием верховенства права.

28 августа премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что компромиссным разрешением споров о судьбе прокуратуры может стать принятие поправок к действующему закону большинством в две трети голосов.