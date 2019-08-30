Сеул, , 12:06 — REGNUMПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал письменное интервью тайской газете Bangkok Post в преддверии своего официального визита в Таиланд, Мьянму и Лаос. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на тайскую газету.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы с радостью будем сотрудничать с Японией, как только она пойдет нам на встречу, - сообщил президент Южной Кореи. — Действия Японии оказывают негативное влияние не только на экономики стран, но и на мировую экономику в целом. Мы прилагаем все силы для решения данного конфликта».

Так же в письменном интервью южнокорейский лидер подчеркнул, что Южная Корея и страны АСЕАН намерены доказать, что свободная торговля — это путь общего процветания, противодействующего торговым разногласиям и распространяющий протекционизм в торговле.

Президент отметил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын примет участие в юбилейном саммите Республики Корея и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Пусане в период с 25 по 26 ноября, то это окажет большое значение в установлении мира на Корейском полуострове и в Восточной Азии.

«Впоследствии, на саммите Восточной Азии в Бангкоке мы могли бы обсудить возможные направления сотрудничества с Северной Кореей», — подчеркнул Мун Чжэ Ин.