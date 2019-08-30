Киев, , 11:59 — REGNUMНовая украинская власть очень рискует, поскольку неопытность членов Верховной рады приходится сочетать с высокой скоростью принимаемых решений, заявил политолог Виктор Небоженко 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам эксперта, политическое руководство Украины боится того, что депутатов Верховной рады начнут «скупать» украинские олигархи.

«Этот парламент один из самых неквалифицированных, и потребуется время, пока молодые депутаты поймут природу и сложности законодательной власти, осознают свою ответственность и сумеют стать реальными, а не телевизионными слугами украинского народа», — рассказал он.

По оценке эксперта, у депутатов Рады очень мало времени для получения необходимого опыта.

«А времени нет — от народных депутатов требуют быстрых радикальных решений и стремительных массовых голосований по острейшим и чувствительным кадровым, экономическим и политическим проблемам. Сочетание неопытности и низкого профессионализма со скоростью принимаемых решений является большим политическим риском», — подчеркнул Небоженко.

Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может позволить себе легкомысленные высказывания о роспуске парламента, пока у него держится высокий рейтинг.

«Как только рейтинг Зеленского начнёт спускаться на традиционный для всех президентов уровень, то в случае досрочных выборов Верховной рады президент рискует получить нелояльный или даже враждебный парламент. И тогда уже президент будет зависеть от парламента и, соответственно, от равнодушного к его призывам или угрозам кабинета министров Украины», — подытожил политолог.

Напомним, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что через год на Украине могут состояться досрочные парламентские выборы.