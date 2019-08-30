Дональд Трамп продолжает прежнюю линию властей США, которые не поддержали ни один документ ООН, связанный с предотвращением гонки вооружений в космосе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 30 августа, комментируя высказывания президента США.

Вашингтон, , 11:52 — REGNUMКак сообщалось ранее, Дональд Трамп заявил, что «следующей областью» военных действий может стать космос. В США в ближайшее время будут созданы космические войска, их задачей станет «отражение агрессии и защита национальных интересов», отметил президент США.

«Размещение оружия в космосе — это давняя цель США; Дональд Трамп в данном случае лишь продолжает прежнюю линию Вашингтона. Напомню, что США не поддержали ни один документ ООН, связанный с предотвращением гонки вооружений в космосе, — наоборот, неизменно налагают вето на соответствующие инициативы России и Китая в Совете безопасности ООН. Другие западные ядерные державы — Франция и Великобритания — их в этом поддерживают. Соотношение поддержки позиций России и США по данной проблеме в Генеральной ассамблее ООН — 3: 1; в Совете безопасности — менее выигрышное.

Тем не менее, понятно, что даже если некоторые союзные США или находящиеся под их контролем правительства и поддерживают Вашингтон в намерении, как говорит Дональд Трамп, сделать космос «следующей областью военных действий», то общественность в этих странах, конечно, в подавляющем своём большинстве выступает против. Никто не хочет жить с нацеленным на него из космоса оружием, с одной стороны, а, с другой, люди понимают, что на каждое новое милитаристское американское изобретение будет найден соответствующий ответ. Здесь тоже можно использовать фразу Трампа: «это довольно очевидно для всех».

Для всех, но не для американцев. Они серьёзно нацелены на создание себе преимуществ в новых «звёздных войнах», ведут работы по созданию самых различных видов вооружений, способных поражать из космоса цели на Земле и на орбите: кинетического, лазерного, пучкового и другого оружия.

Удастся им принципиально опередить нашу страну в этой сфере, или нет, зависит сегодня только от нашего экономического потенциала и качества соответствующих научных разработок. В той международной системе, которая стала результатом разрушения СССР, политические сдерживающие факторы в стратегическом противостоянии, как мы видим, не работают. Тем не менее, политическая работа против милитаризации космоса должна вестись теперь ещё более активно: это один из важных рычагов дискредитации внешнеполитического курса Вашингтона, создания ему сложностей в осуществлении других его международных инициатив», — отметил Михаил Демурин.