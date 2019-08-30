Пекин, , 11:49 — REGNUMНекоторые западные страны искажают ситуацию вокруг Южно-Китайского моря, а их высказывания нагнетают напряжённость в регионе. Китай выражает по этому поводу протест, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге 30 августа.

Дипломат потребовал прекратить выступления с негативными оценками происходящего. Он добавил, что между Китаем и участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) идут переговоры, в которых отмечается «непрерывный прогресс».

29 августа британский МИД обнародовал заявление о беспокойстве Великобритании, Германии и Франции в связи с обстановкой в Южно-Китайском море, где было указано на риск нестабильности в регионе. Спорными являются Парасельские острова архипелага Спратли, в районе которых Китай ведёт масштабные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, озабоченность из-за событий в Южно-Китайском море 23 августа выразили в ходе переговоров премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. Моррисон заявил, что страны в Индо-Тихоокеанском регионе должны быть свободными и действовать в своих интересах.

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